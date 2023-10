Ziemas riepas ar radzēm Latvijas teritorijā drīkst izmantot jau no 1. oktobra un bez radzēm – kaut visu gadu, tomēr vairākums autovadītāju par riepu nomaiņu domā vien tad, kad gaisa temperatūra noslīd zem +5 grādiem pēc Celsija vai uzsnieg pirmais sniegs, liecina apdrošināšanas sabiedrības BTA klientu ekspresaptaujas rezultāti.

Gaisa temperatūras noslīdēšana zem +5 grādiem ir galvenais kritērijs, lai 61% aptaujāto dotos uz autoservisu automašīnai uzstādīt ziemas riepas. Tā kopumā ir pragmatiska rīcība, tomēr nepasargā no pārsteigumiem, piemēram, straujas temperatūras pazemināšanās naktī vai pirmā sniega. BTA ik rudeni saņem atlīdzības pieteikumus no klientiem, kuri ar vasaras riepām braukuši pa apledojušu ceļu un ieslīdējuši grāvī.

22% aptaujāto spēlē krietni riskantāku spēli un no vasaras riepām atsakās vien tad, kad jau uzkritis pirmais sniegs. Vēl 8% signāls pieteikties servisa apmeklējumam ir visu lapu nobiršana. Šīs abas ir pat ļoti bīstamas taktikas, jo aizbraukšana līdz auto servisam pa sniegu ar vasaras riepām ir ārkārtīgi izaicinoša. Turklāt jāņem vērā, ka pirmajās ziemas dienās pie autoservisiem veidojas garas rindas, pieraksts ir aizpildīts vairākas dienas uz priekšu, un uz riepu nomaiņu var nākties gaidīt ilgi.

"Ziemas riepas ir īpaši izstrādātas lietošanai aukstos laika apstākļos. To gumijas sastāvs ir mīkstāks, tādēļ tās nodrošina labāku saķeri ne tikai uz sniega un ledus, bet arī uz mitra, sausa un slapja ceļa. Tas nozīmē, ka ziemas riepu priekšrocības izjutīsiet, ne vien braucot pa sniegu vai apledojušu ceļu, bet arī pa sausu asfaltu agrā rudens rītā. Ne velti riepu ražotāji iesaka pāriet uz ziemas riepām jau tad, kad gaisa temperatūra noslīd līdz 5-7 grādu temperatūrai virs nulles. Turpinot šādos apstākļos braukt ar vasaras riepām, autovadītāji apdraud ne vien paši sevi un automašīnas pasažierus, bet arī citus satiksmes dalībniekus," uzsver BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Kārlis Liepiņš, aicinot jau tagad nomainīt riepas, lai pasargātu sevi no satraukumiem pirmajā ziemas rītā.

Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka automašīnu, kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, kā arī to piekabju riteņiem, obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas vai universālām riepām no 1. decembra līdz 1. martam. Auto riepu protektora dziļumam jābūt ne mazākam par četriem milimetriem. Savukārt riepas ar radzēm ir atļautas no 1. oktobra līdz 1. maijam.