Lai arī normatīvie akti nosaka, ka ziemas riepas automašīnām obligātas ir tikai no 1. decembra, taču rudenīgi dzestrais laiks un vietām pat pirmais sniegs jau paguvis mūs visus pārsteigt. Kad diennakts vidējā temperatūra pietuvosies +7°C atzīmei, ieteicams, lai automašīna būtu aprīkota ar ziemas riepām neatkarīgi no tā, kādu datumu rāda kalendārs. Un ja vasaras riepas nākamajai sezonai vairs nav derīgas, tad jāatrod ceļš, kā no tām atbrīvoties, nenodarot kaitējumu dabai.

Bezatbildīgi ļaudis nolietotās riepas mēdz izmest ceļmalās, sadzīves atkritumu savākšanas vietās, pat pļavās un mežos. Pēdējās desmitgadēs automašīnu skaits ir ievērojami pieaudzis. Attiecīgi, arī nolietotu autoriepu kļūst arvien vairāk. Šādā situācijā, lai strauji nepasliktinātos vides stāvoklis, īpaši būtiski, kur nonāks nolietotās riepas.

Autoriepu sadalīšanās process ir ļoti lēns. Tas var ilgt pat ilgāk kā simts gadus. Tātad, piemēram, mežā izmestas riepas tādu dabas stūrīti nepievilcīgu padarīs ilgāk nekā vidēji ir cilvēka mūžs. Turklāt riepu sadalīšanās procesā radušies galaprodukti ir bīstami videi un to saindē.

Lai veicinātu patērētāju atbildību un uzlabotu pieejamību legālai un pareizai vecu riepu utilizācijai, SIA "Ecosystem" sadarbībā ar nolietotu riepu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Tire bee", kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" un SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" laika periodā no šā gada 23. oktobra līdz pat 31. decembrim ik katram iedzīvotājam piedāvā iespēju nodot četras nolietotas vieglo automašīnu riepas bez maksas SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Kuldīgā, Dārzniecības ielā 9 un SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" šķiroto atkritumu laukumos Ventspilī, Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

SIA "Ecosystem" vērš uzmanību, ka bez maksas riepas tiks pieņemtas tikai norādītajā laika periodā un norādītajās vietās. Kā arī, ka no vienas automašīnas varēs nodot vienu riepu komplektu. Iebraucot atkritumu pieņemšanas laukumos, tiks reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz ar to riepas bez maksas nodot nevarēs. Ja iedzīvotāji tomēr vēlēsies nodot vairāk riepas, tad tā ir iespēja nodot par maksu, atbilstoši attiecīgā atkritumu laukuma cenrādim.

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos visā Latvijā, vieglo automašīnu riepas tiek pieņemtas par samaksu. Atliek sameklēt specializētos nolietotu autoriepu pieņemšanas punktus. Tos var atrast interneta vietnē "Ecosystem.lv" sadaļā "Atkritumu savākšanas laukumu adreses".

"Ecosystem" garantē, ka savāktās autoriepas tiks utilizētas – proti, pārstrādātas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

