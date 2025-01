"Audi" jau atbrīvojies no kabrioletiem, bet "VW T-Roc Cabrio" joprojām ir veiksmīgs

Vācu koncerns "Volkswagen" (VW) atbrīvojies no nerentabliem modeļiem – "Audi" no kupejām un kabrioletiem savā modeļu piedāvājumā atteicās vēl pagājušā gada vasarā, tomēr "Volkswagen" (VW) markas pēdējais ražošanā esošais kabriolets "T-Roc Cabriolet" izrādījies tirgū veiksmīgs, tādēļ to ražošanā paturēs vēl vismaz divus gadus, neskatoties uz to, ka modeļa astoņu gadu dzīves cikls praktiski ir jau noslēdzies.