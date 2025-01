"Škoda Superb" piedāvājumu papildina arī liftbeks

Elektromotors šajā shēmā var gan palīdzēt iekšdedzes dzinējam, gan strādāt neatkarīgi no tā, ļaujot ar elektroenerģiju nobraukt vairāk nekā 120 kilometrus. Hibrīda akumulators atbalsta uzlādi ar jaudu līdz 50 kilovatiem. Uzlāde no 10 līdz 80 procentiem aizņems 26 minūtes, bet no mājsaimniecības lādētāja pilnīga uzlāde aizņems divarpus stundas.