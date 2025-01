Jaunā "Volvo XC90" gaita ar papildu aprīkojumā pieejamo pneimatisko balstiekārtu (pieejama par aptuveni divarpus tūkstošiem eiro) ir vairāk nekā komfortabla. Braucot pa bedrainām ielām, "XC90" slīd tām pāri gluži kā lidojošs paklājs. Atkarībā no izvēlētā braukšanas režīma mainās arī auto klīrenss, un "off-road" režīmā tas ir – 25,2 cm, bet braucot pa šoseju, to iespējams nolaist līdz 21,2 cm.

braukšanas joslā, un droši virzīs automobili atpakaļ uz savu joslu, lai izvairītos no sadursmes riska. Tāpat šī sistēma palīdzēs izvairīties no netīšas nobraukšanas no ceļa. Turklāt tā var izmantot bremzēšanu un stūrēšanu, lai palīdzētu izvairīties no sadursmēm ar citiem transportlīdzekļiem un gājējiem.