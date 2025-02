Studijas "RJ76 Films" raidījuma "Tavs Auto TV " viesis un "VW ID.7 Tourer" pilots ir cilvēks, kuru var saukt par vienu no pirmajiem Latvijas animācijas starptautiskajiem celmlaužiem. Vilnis Kalnaellis ir pašmāju animācijas meistars, kurš pazīstams kā "Filmu studija Rija" izveidotājs un vadītājs jau 30 gadus.

"VW ID.7 Tourer" ir simtprocentīgs elektroauto. Ar pilnu uzlādi "ID.7" spēj veikt līdz pat 690 km. Bāzes versijā tam ir viens 286 ZS jaudīgs elektromotors, kas novietots auto aizmugurē. Savukārt "GTX" modifikācijai ir divi motori ar kopējo jaudu 340 ZS un visu riteņu piedziņa. Un neatkarīgi no komplektācijas "Tourer" piedāvā vienu no ietilpīgākajiem bagāžas nodalījumiem elektrisko automobiļu tirgū – tie ir 605 litri ar nenolaistiem krēsliem vai 1714 litri ar nolocītiem.

Aprīkojumā ir sēdekļi ar masāžas funkciju, 15 collu ekrāns navigācijas sistēmai vai papildinātās realitātes projekcijas displejs uz vējstikla, augstas klases audio sistēma, adaptīvā kruīza kontroles sistēma, kas teorētiski pati spēj vadīt auto, un drošības asistenti, kuri paglābs no nepatīkamām situācijām.

Lai gan šī auto formāts jau daudzus gadus ir bijis viens no populārākajiem VW modeļu saimē, to nevarētu gluži saukt par elektrisko "Passat". Vērtējot tā kvalitāti un braukšanas komfortu, tas ir galvas tiesu pārāks par iepriekšējo gadu leģendāro "Passat". Varētu pat teikt, ka, it kā nevienam nemanot, "ID.7" ar vienu kāju jau pamanījies pamatīgi iekāpt "premium" segmentā.