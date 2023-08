Pirmo reizi dzīvē braucu ar kabrioletu. Kā pasažiere gan, bet tas nemaina piedzīvojuma būtību. Iekāpjot mašīnā, iekritu krēslā un šķita, ka apsēdos uz zemes. Izspūrušie mati lido sejā un pielīp pie lūpukrāsas, liels troksnis, pūš vējš. Izklausās vienkārši briesmīgi, izņemot to, ka nebija.

Tie nav pasažierēm-princesēm, kuras pārdzīvo par to, ka matu lokošana bijusi kaķim zem astes. Kabrioleti ir domāti tiem, kam tas nerūp. Tiem, kas grib sajust. Nevis auksto gaisu no kondicioniera karstā vasaras dienā un kristāldzidru skaņu, klausoties iecienīto podkāstu, bet sajust apkārtni – braucot uz jūru, just ceļmalā tirgotās žāvētas zivis, svaigi pļauto zāli, grila dūmus dārza mājā un sauli tieši sejā. Paceļot rokas gaisā, kabriolets ļauj sajust 100 km/h ātru pretvēju. Perfekti.