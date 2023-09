" Peugeot " elektrisko automobiļu klāstā jauns papildinājums – pilnīgi jauns apvidus fāstbeks "E-3008". Tas ir daļa no ražotāja ambiciozā mērķa līdz 2025. gadam izveidot visaptverošu elektrisko auto portfeli un kļūt par līderi pārejā uz zaļākiem, ilgtspējīgiem transporta risinājumiem.

Elektriskais "E-3008" nepāršķir tikai jaunu lapu "3008" vēsturē, tas piedāvā arī virkni inovatīvu īpašību, ko ļāvusi ieviest tieši "Stellantis" jaunā "STLA Medium" platforma. To vidū noteikti jāmin jauni sniedzamības, uzlādes ātruma un efektivitātes standarti, kā arī dažādi jaunākās paaudzes savienotie pakalpojumi un funkcijas, piemēram, "Quick Charge" un programmatūras atjaunināšana "Over The Air" režīmā.