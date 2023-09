Vācu autoražotājs " Volkswagen " (VW) pasaules pirmizrādē prezentē pilnībā jauno "Tiguan", kas ir šī veiksmīgā modeļa trešā paaudze. "Tiguan" šobrīd ir viens no VW populārākajiem modeļiem pasaulē. Kopš tā debijas 2007. gada rudenī šo kompakto SUV izvēlējušies vairāk nekā 7,6 miljoni cilvēku. Jaunais modelis Latvijā būs pieejams jau nākamā gada pirmajā pusē.

Turklāt tādas jaunās sistēmas kā pneimatiskās masāžas funkcija priekšējiem sēdekļiem vai "IQ.Light HD matrix" priekšējie lukturi, kas pirmo reizi izmantoti "Tiguan", ir pārņemtas no "Touareg" modeļa. Jaunā adaptīvā balstiekārtas kontroles sistēma "DCC Pro" optimizē komfortu un dinamiku. Jaunākās paaudzes asistentu sistēma "Park Assist" automatizē iebraukšanu stāvvietā un izbraukšanu no tās.

VW zīmola vadītājs Baltijas valstīs Justs Nekrošus norāda: "Jaunais "Tiguan" ir stratēģiski svarīgs Latvijā, jo parasti tas veido piekto daļu (25%) no kopējā VW pārdošanas apjoma un ir nepārprotami pieprasītākais modelis mūsu tirgū. Jaunais "Tiguan" nostiprinās mūsu vēlmi sniegt klientiem Baltijā to, kas viņiem nepieciešams, un panākt, lai vairāk nekā pusi no VW pārdošanas apjoma Latvijā veido SUV."