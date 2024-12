No 2021. gada līdz 2023. gadam Valters Zviedris autošosejā izcīnīja trīs titulus pēc kārtas, to kulminējot ar uzvaru "Porsche Sprint Challenge NEZ" čempionātā kopvērtējumā. Tas 2023. gada nogalē ļāva kā vienam no 12 "Porsche" junioriem pasaulē piedalīties prestižajā "Porsche Motorsport Junior Shoot-out" atlases pasākumā. Pēc veiksmīgās sezonas Ziemeļeiropā un labajiem rezultātiem junioru atlasē tika sperts nākamais solis uz priekšu, izvēloties 2024. gadā startēt spēcīgajā "Porsche Carrera Cup Benelux" čempionātā.

Bija zināms, ka čempionāts ir augstvērtīgs un pēc spēku samēra otrais labākais "Porsche Carrera Cup" seriāls Eiropā, tomēr konkurences blīvums pagājušajā sezonā bija patiesi iespaidīgs. Kvalifikācijas sesijās vienā sekundē bieži vien iebrauca pirmie 15 piloti, tādējādi pāris desmitdaļas varēja izšķirt to, vai startē no piektās vai 15. vietas. Pirmajā posmā Spā-Frankoršampas trasē Zviedrim izdevās pirmajā braucienā izcīnīt 4. vietu absolūti un 2. vietu "Rookie" ieskaitē, tomēr nākamajos divos posmos Zandvortā un Imolā dzinēja problēmu dēļ augstāki rezultāti izpalika. Latviešu braucēja divos noslēdzošajos posmos Asenā un Red Bull Ringā ātrums bija tāds, lai "Rookie" ieskaitē pacīnītos par pirmajām pozīcijām, tomēr pāris kļūdas un neveiksmes liedza "Porsche Carrera Cup Benelux" sezonu noslēgt ar pjedestāliem.

"Vēl viens gads autosportā ar "Porsche" ir aizvadīts, atkal liels solis uz augšu, lielāks čempionāts, lielāka konkurence, lielākas trases. Šis bija tāds mācīšanās gads, jo bija daudz kas jauns – starti no vietas, daudz ātrākās trases, bremzēšana no lieliem ātrumiem u.tml. Tāpat budžeta dēļ treniņu daudzums bija mazāks kā citiem, līdz ar to trases apguvu simulatorā un divos brīvajos treniņos sacensību nedēļas nogalē. Neraugoties uz to, ka bieži vien augstāki rezultāti iztrūka, šis gads no pieredzes viedokļa bija ļoti vērtīgs un iemācījos daudz ko jaunu, kas noderēs nākamajiem gadiem. Tāpat noteikti paņemšu sev līdzi visu pozitīvo no šīs sezonas – pjedestāls Spā-Frankoršampā, pirmie starti leģendārās Eiropas trasēs un jauni kontakti nākotnei," tā par aizvadīto "Porsche Carrera Cup Benelux" sezonu Valters Zviedris.