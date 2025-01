Sestdien Ērgļos notiks dragreisa sacensības sniegotā kalna trasē

Šobrīd tiek pieliktas visas pūles, lai, par spīti siltajiem laikapstākļiem, radītu ziemas prieku gan braucējiem, gan skatītājiem un nodrošinātu sniegotu sacensību trasi. Jau šo sestdien pret kalnu tajā trauksies jaudīgas automašīnas, motocikli, kvadricikli un dažādi citi amizanti braucamie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un pat Somijas.

Kalnā braukšanas sacensības Latvijā norisinās jau 12. gadu, taču šogad tās ieguvušas pavisam jaunu konceptu. Lai sacensības būtu vēl spraigākas, šogad tās tiks organizētas dragreisa formātā – kalnā vienlaikus startēs divi dalībnieki, cīnoties ne tikai par to, kurš sasniegs virsotni, bet arī par to, kurš to izdarīs visātrāk.