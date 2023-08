Tajā savu dalību bija pieteicis arī Leons Džīkoks no Anglijas, kurš ir 2022. gada Lielbritānijas "Superbike" čempionāta (British Superbike Championship) un 2023. gada "North West 200" "Rookie" klases dalībnieks. Viņš sevi pieteica, kā spēcīgu konkurentu, Lietuvas pašmāju trases rekordistam un spēcīgākajam motošosejas sportistam – Šarūnam Pladam.

Ļoti spraiga cīņa norisinājās par trešo vietu, kuru ieguva mūsu pašu sportists Ivo Vinniņš. Ivo startēja no piektās starta pozīcijas un vien četrus apļus pirms finiša apsteidzot pieredzējušo motošosejas braucēju Kēstuti Stankūnu no Lietuvas. Pati apdzīšana bija elpu aizraujoša, jo abi sportisti atradās viens otram ļoti tuvu.

Vēl vienu kausu Latvijai izcīnīja C1200 klases braucējs Dāvis Briedis, kurš šajā trasē brauca pirmo reizi, tomēr spēja uzrādīt ļoti labus rezultātus un ierindoties trešajā vietā. Pirmo vietu šajā klasē ieguva Aurims Jankūns, bet otro – Tomass Melniks no Lietuvas.

Diezgan dramatiski un intrigu pilni norisinājās B1200 klases sacensības, kur ceturtajā aplī, zaudējot kontroli pār motociklu, smagu kritienu piedzīvoja sacensību līderis Sanders Telve no Igaunijas, kurš līdz šim atradās Baltijas čempionāta kopvērtējuma tabulas pašā augšā. Pēc diviem atkārtojuma sacensību startiem pirmo trijnieku ieņēma motosportisti no Lietuvas – pirmo vietu izcīnīja Sergejs Busko, otro vietu ieguva Vītauts Krasnicks, bet trešo vietu ieņēma Danieļus Savicks. Ceturtajā vietā ierindojās Latvijas sportists – Mārtiņš Seržants.

Sākotnēji pēc rezultātiem uzvaru B1200 klasē izcīnīja no Anglijas atbraukušais Lietuvas sportists – Siģits Greita, taču pēc cita dalībnieka iesniegtā protesta viņš zaudēja iespēju būt godalgotajās vietās. Protests bija par to, ka pie atkārtotā starta Siģits un viņa komanda izmantoja riepu sildītāju pārsegus (tieši pārsegus, nevis riepu sildītājus), taču tas neatbilst Lietuvas čempionāta noteikumiem. Siģits un viņa komanda to nezināja, tādēļ zaudēja savu iegūto pirmo vietu.