Ar iespaidīgu dalībnieku sastāvu gan no dalībnieku, gan no automašīnu puses noslēdzies kārtējais Baltijas izturības sacensību posms Pērnavas " Porsche Ring" trasē Pērnavā, kur otro vietu absolūtajā vērtējumā izcīnīja Reiņa Nitiša pārstāvētā komanda, "TC3" klasē Valteram Zviedrim uzvara "Albe Alliance Racing" komandas sastāvā, bet otrā vietu klasē ieņēma "LV Racing" komanda.

Četru stundu izturības sacensībās uz starta stājās 24 komandas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Lielbritānijas un Izraēlas. Kvalifikācijas braucienā uzvaru izcīnīja Juta Racing komanda no Lietuvas, aiz sevis atstājot vēl vienu Juta Racing ekipāžu ar Audi "R8 LMS GT3 EVO II" automašīnām. Trešo starta vietu ieņēma "Relaa Racing" komanda no Somijas, bet ceturtie – "Hmobile by AMG customer Racing" ar Reini Nitišu pie stūres.