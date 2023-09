Pēc piektdienas kvalifikācijas trešās vietas izcīnīšanas Zviedris pirmajā braucienā devās no trešās starta pozīcijas. Viņam priekšā braucošais kvalifikācijas uzvarētājs Henri Tuomala nedaudz nogulēja startu, kā rezultātā Valteram nācās viņu apbraukt un apdzīt, zaudējot laiku pret blakus rindā startējošajiem. Tādējādi kopvērtējuma galvenais konkurents Salonens pacēlās uz pirmo vietu un garām latviešu sportistam starta haosā aizsteidzās arī soms Jani Kakela. Kamēr Zviedris centās tikt garām lēnāk braucošajam somu pilotam, Salonens paspēja aizmukt un izveidot vairāku sekunžu pārsvaru.

Ceturtajā aplī Kakela sagriezās brīdī, kad Valters bija tieši blakus ārmalā, līdz ar to Zviedrim nācās izvairīties un pazaudēt vietu pret Tuomalu. Tālākajā sacensību gaitā latviešu pilots turējās trešajā pozīcijā, sacensību beigu daļā labi tiekot galā ar lietuvieša Robertas Kupčikas izrādīto spiedienu. Finišā pirmie divi somi Salonens un Tuomala, kamēr Zviedrim trešā vieta. Jāatzīmē, ka Valteram izdevās uzrādīt trešo ātrāko apļa laiku, kas viņam otrajā braucienā deva trešo starta pozīciju aiz Kupčikas un Tuomalas, bet priekšā čempiona titula sāncensim Salonenam.

Kamēr pirmais trijnieks brauca līdzīgā tempā un atrāvās no pārējiem, somu titula pretendentam nācās cīnīties ar Kakelu un igauni Tomasu Kangro. Ap sacensību vidus daļu Salonens gan viņiem tika garām un sāka pietuvoties trešajā vietā esošajam Valteram. Lai arī pāris apļus pirms beigām Salonenam izdevās tikt garām Zviedrim, līdz otrajā vietā esošajam somu tautietim Tuomalam viņš vairs netika. Tādējādi finišā secība bija Kupčikas, Tuomala, Salonens un Zviedris, ar ko pietika, lai latviešu autosportists izcīnītu vēsturisku sasniegumu un kļūtu par "Porsche Sprint Challenge NEZ" čempionu.

"Tā kā pirmajā braucienā uzvarēja tuvākais konkurents Salonens, tas pirms izšķirošā brauciena man atstāja tikai piecu punktu pārsvaru. Starts otrajā braucienā padevās labs, redzēju, ka Salonens ir nedaudz iepalicis. Jau iepriekš zināju, ka man titulam pietika vai nu finišēt viņam priekšā vai tieši vienu pozīciju aiz. Sanāca divus apļus ar viņu pacīnīties, bet redzēju, ka viņš šajās sacensībās bija mazliet ātrāks. Iespējams, ka vietējiem pilotiem bija bijuši treniņi pirms šīs sacīkstes, jo šī bija pilnīgi jauna konfigurācija. Man pašam pat braucienu laikā vēl sanāca mācīties trasi, jo visi ceturtdienas un piektdienas treniņi tika aizvadīti pa slapju trasi, līdz ar to nebija pietiekami braukts sausā trasē," tā par abiem braucieniem Valters Zviedris.

"Esmu ļoti priecīgs par to, ka izdevās ar šo ceturto vietu otrajā braucienā izcīnīt čempiona titulu, bija ļoti saspringta cīņa līdz pat pašām beigām. Milzīgs paldies komandai un visiem atbalstītājiem, jo tiešām izdevās ideāla sezona. No sākuma domājām, ka brauksim tikai pāris posmus, bet beigās tas izvērtās par čempiona sezonu, fantastiski! Esam laimīgi par to, kur esam un kopā esam sasnieguši, bet noteikti neapstāsimies pie šī. Turpināsim strādāt pie tā, lai dotos arvien tālāk un tālāk pasaulē," savu "Porsche Sprint Challange NEZ" čempiona sezonu komentē latviešu autosportists.