Чемпион мира по шахматам украинец Руслан Пономарев направил письмо президенту международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсану Илюмжинову с предложением провести в Киеве трехсторонние переговоры по вопросу проведения матча с российским экс-чемпионом мира Гарри Каспаровым.

Такая встреча предполагает и участие команд двух гроссмейстеров, а также руководства ФИДЕ.

Пономарев, по данным источника ИТАР-ТАСС, отказался подписать присланный на английском языке контракт на матч, так как в нем, по его словам, не учтены даже те предложения, которые приняла ФИДЕ. В настоящее время команда Пономарева готовит официальное заявление по этому поводу.

Источник сообщил об основных положениях письма шахматиста Илюмжинову. "Руслан написал письмо Илюмжинову о том, что он подписал договор 12 августа, но поставить повторную подпись он не может, потому что в нем (в контракте) отсутствуют все предложения шахматиста, даже те, с которыми согласился Илюмжинов. Пономарев объясняет свою позицию, а также обращается к ФИДЕ по поводу дезориентации общественного мнения по поводу его предложений". В письме Пономарев высказал мнение, что неурегулированность позиций приводит к тупиковой ситуации и срыву матча, и выступил с предложением о проведении в Киеве в ближайшие дни встречи всех заинтересованных сторон — Илюмжинова с юристами, Каспарова с юристами и самого Пономарева с юристами с тем, чтобы в личном общении ликвидировать расхождения, устранить препятствия для проведения матча и подписать окончательный вариант договора.

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