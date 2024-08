Sestdien, 10. augustā, ap pulksten 15 uz Daugavpils šosejas, netālu no Kokneses, kāda autovadītāja pēkšņi nobrauca no ceļa braucamās daļas un sabojāja sava "Nissan" spēkrata priekšējo buferi. Lai arī autovadītāja turpināja braukt tā, it kā nekas nebūtu noticis, aizmugurē braucošais autovadītājs ātri saprata, ka situācija ir nopietna.