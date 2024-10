Pēkšņi no pirmās joslas lielā ātrumā uzrodas "Audi A4" universālis, kas strauji pārkārtojas otrajā joslā un pēc tam tikpat strauji iegriež trešajā joslā, kurā šobrīd notiek remontdarbi. Šāda pārgalvīga un strauja manevra rezultātā "Audi" universālim sanesa aizmugurējo daļu un tas gandrīz ietriecās drošības barjerā.

Kaut arī no braukšanas joslas malā esošajām smiltīm "Audi" sacēla pamatīgu putekļu mākoni un paglābās no pamatīgas avārijas, straujais autovadītājs aizsteidzās tālāk, it kā nekas nebūtu noticis.