Ceturtdien, 3. oktobrī, Rīgā notika jau otrā traģiskā avārija ar motociklu diennakts laikā. Tomēr negadījuma aculiecinieki norāda, ka, neskatoties uz to, ka motociklists brauca pa galveno ceļu, visdrīzāk no šķērsielas izbraukušo koplietošanas platformas "Bolt Drive" automobili tas nemaz neredzēja, jo brauca lielā ātrumā, parāvis priekšējo ratu gaisā.

Pa Pulkveža Brieža ielu braukušais motociklists esot sacenties ar kādu citu motobraucēju, TV3 raidījuma "Degpunktā" žurnālistiem notikuma vietā pastāstījis viens no aculieciniekiem: "Viņš ļoti spēcīgi deva "gāzi", paraujot priekšējo ratu gaisā. Es pie sevis nodomāju – ko viņš dara? Jo šeit ir mašīna! Tā izbrauca (no Mednieku ielas), palaida citus automobiļus, lai pagrieztos pa kreisi. Un viņš vienkārši brauc un – bah! – avārija!"

Savukārt kāds cits aculiecinieks – Valērijs – norāda, ka motociklistu jau pirms tam redzējis, braucot agresīvi: "Ja tā automašīna ļoti prātīgi brauca ārā (no Mednieku ielas), tad tas motocikls vienkārši lidoja. Un vēl pirms avārijas agresīvi man traucēja veikt kreiso pagriezienu no Elizabetes ielas uz Pulkveža Brieža ielu."

Aculieciniece Ilze avāriju redzēja sava automobiļa atpakaļskata spogulī: "Motocikls burtiski lidoja un brauca tikai uz aizmugurējā riteņa. To visu redzēju, jo burtiski dažas sekundes pirms tam izbraucu no Mednieku ielas. Pieļauju, ka motociklists to "Bolt Drive" automašīnu nemaz nepamanīja."