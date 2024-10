Netālu no Saldus , Cieceres ezerā 25. augustā notika negadījums – kāds motorlaivas vadītājs uzstūrēja "sup" dēlim, uz kura atradās māte ar meitu, kā rezultātā četrus gadus vecā meitene guvusi psiholoģisku traumu, mātei joprojām vaicājot "vai tas onkulis man atkal brauks virsū". Valsts policija (VP) izskatījusi lietu un lēmusi motorlaivas vadītājam 250 eiro naudassodu, ko cietusī ģimene uzskata par nesamērīgi zemu, jo meitai vismaz gadu būs nepieciešama psihoterapija, kas maksā ne mazu naudu, vēsta LTV raidījums "4. studija".

Todien četru cilvēku ģimene – vecāki un divi bērni – nolēma svētdienas pēcpusdienu pavadīt Cieceres ezerā, vizinoties ar "sup" dēļiem. Uz ezera pamanījuši arī atpūtniekus motorlaivā, pirmajā reizē tie pabraukuši ģimenei garām un kāds no laivas pat pamājis ar roku. Ģimene apgalvo, ka redzējusi motorlaivas pasažierus lietojam alkoholu.

Māte ar meitu bijušas uz viena "sup" dēļa, un vēlāk iepriekšminētā laiva sākusi burtiski braukt viņām virsū. Māte kliegusi pilnā balsī, bet motorlaivas braucēji to vai nu nav dzirdējuši, vai ignorējuši. Par laimi, meita atradās mātei priekšā, bet laiva trāpīja pa "sup" dēļa aizmuguri tieši mātei aiz muguras. Trieciena rezultātā dēli izsita un māte ar meitu iegāzās ūdenī.