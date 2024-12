No vieglās automašīnas ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot hidrauliskos instrumentus, atbrīvoja vienu cilvēku, bet otrs cilvēks no automašīnas bija izkļuvis saviem spēkiem. Abi cilvēki tika nodoti mediķiem. Ar glābšanas auto manipulatora palīdzību, bojātā automašīna tika pārvietota drošā attālumā no sliedēm, un pēc divām stundām darbs notikuma vietā noslēdzās.