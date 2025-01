Pusnaktī no trešdienas uz ceturtdienu, 9. janvārī utoceļa P89 Ķekava-Baldone krustojumā ar Bauskas autošoseju iereibis "Renault" mikroautobusa vadītājs nobrauca no ceļa braucamās daļas un ietriecās mājas sienā, bojājot to.