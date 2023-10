Lai arī video soctīklos tika publicēts piektdienas vakarā, 6. oktobrī, patiesībā atgadījums noticis nedēļu iepriekš – 29. septembrī, pēc Rinkēviča intervijas " Radio SWH " tiešraidē. Kāda ģimene pēc intervijas tiešraides nolēma prezidentu sagaidīt un sveicināt ar Latvijas karogu rokās netālu no "Radio SWH" ēkas Ganību dambī.

Kad prezidenta BMW limuzīns izbrauca no "Radio SWH" pagalma uz Ganību dambi, pēkšņi tas piestāja pie ielas malā stāvošās ģimenes, kura par šādu pavērsienu bija patīkami pārsteigta. Prezidents apsardzes uzraudzībā izkāpa no limuzīna un sasveicinājās ar katru no ģimenes locekļiem, mazajai Patrīcijai vēl noprasot, cik viņai ir gadu, uz ko viņa atbildēja: "Pieci!" Savukārt ģimenes galva atbildēja, ka tepat blakus strādājot autoservisā un remontējot tādas pašas markas automobiļus, kā prezidenta limuzīns – BMW.