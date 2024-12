Šie bija vieni no garākajiem kilometriem manā mūžā. Kilometri, ko vajadzētu varēt nobraukt, borta datora ekrānā kūst daudz ātrāk nekā faktiski noripotie. Stresa līmenis jau 95/100. Ar vienu aci skatos, kā kūst pēdējie kilometri (mašīna jau brēc, ka tūlīt būs sūdi, vecīt), ar otru uz "Waze" un faktiskajiem kilometriem līdz "pēdējai pieturai". Salona apsilde izslēgta, logi aizsvīduši, knapi redzu, kur braukt, un vēl domas par to, ko darīšu, ja tagad auto vienkārši apstāsies šosejas vidū. Bez manis mašīnā arī sieva un abi bērni. Stresa līmenis – 99/100.

Ar 1% baterijas atlikumu ieripoju stacijā #5. Ir skaidrs, ka vienā vai otrā veidā, bet šis piedzīvojums beigsies šeit. Vajadzīgais spraudnis ir, vajadzīgās lietotnes nav. To es šodien jau esmu piedzīvojis. Instalēju lietotni, un tā kā uz stacijas ir noplukusi "Enefit" uzlīme, ir sajūta, ka būs labi. Un ir arī! Uzinstalēju lietotni, reģistrējos un var sākt lādēties. Ar vieglu nopūtu savienoju auto ar uzlādes staciju, veru vaļā lietotni un ieraugu paziņojumu "CHAdeMO under repair" (spraudnis ir remontā – tulk.). Atbraucām! O.K., šī vēl nav traģēdija, jo stacijai ir arī "lēnais" AC spraudnis. Velku no bagāžnieka ārā vadu, kuru patiesībā jau reizes 10 gribēju izvākt no bagāžnieka, jo nekad nav bijusi nepieciešamība pēc tā, un slēdzos klāt. "Start" aplikācijā, "start" uz skapja, un skapis sāk dūkt! Stresa līmenis nokrītas līdz 20/100.