Tirgus visdažādākajās nozarēs ir pakļauts svārstībām. To šobrīd piedzīvo arī elektroauto tirgus, un tas liek ražotājiem koriģēt plānus. Daži uzņēmumi pagarina iekšdedzes auto ražošanas termiņu, bet citi steidz nostiprināt pozīcijas un rada modeļus, kas uzrunā maksimāli plašu pircēju loku. Šo pūļu rezultātā parādās kompakti un pieejami auto, kas spēj pilnvērtīgi uzņemties ģimenes primārā transportlīdzekļa lomu.

Tomēr, parādoties jauniem modeļiem, šāda iedalījuma robežas izzūd. Jaunākie kompaktie modeļi, piemēram, " Mini Aceman" (300 km pēc WLTP), " Volvo EX30" (gandrīz 350 km bāzes versijā) un " Kia EV3" (vairāk nekā 400 km), ar pilnu uzlādi tiek jūtami tālāk, tāpēc atbilst to cilvēku vajadzībām, kuri vēlas gan nelielu un pieejamu elektroauto, gan arī neraizēties par sniedzamību.

Šādi modeļi varētu pamatīgi satricināt kompakto elektromobiļu tirgu, īpaši Baltijas valstīs. "Ilgu laiku pastāvēja divas galvenās problēmas: sniedzamība un cena. Jo tālāk vēlējāties tikt ar vienu uzlādi, jo lielākam un dārgākam bija jābūt automobilim. Redzot šo modeļu cenas, kas bieži vien pārsniedza 100 000 eiro, man par to nākotni bija diezgan lielas šaubas. Tomēr tagad parādās kompaktāki modeļi, to cenas vairs nav kosmiskas, savukārt sniedzamība, ja vien ikdienā nebrauc no Liepājas uz Alūksni, daudziem cilvēkiem ir tieši, kā vajag," saka bloga "Dzīve ar elektroauto" veidotājs Mārtiņš Labāns.