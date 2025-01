Cietvielu bateriju pamatā ir ciets elektrolīts – viela, kas nodrošina jonu, bet ne elektronu plūsmu caur to. Elektrolīti ļauj pozitīvi uzlādētiem joniem pārvietoties starp diviem baterijas elementa galiem, ko iezīmē pozitīvais un negatīvais elektrods – attiecīgi katods un anods. To darot, negatīvi uzlādēti elektroni tiek vilkti no anoda uz katodu, izmantojot ārējo ķēdi, lai radītu lādiņu. Cietvielu akumulatoros atšķirībā no litija jonu baterijām šķidrais elektrolīts (parasti litija savienojums polimēra gelā vai šķidrumā) tiek aizstāts ar cietu materiālu, piemēram, keramiku, litija ortosilikātu vai stiklu.