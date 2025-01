Latvijā pie "Maxima" veikaliem šogad ierīkos elektroauto ātrās uzlādes stacijas

Elektromobiļu ātrās uzlādes tīkls Baltijā "Ignitis ON" ir vienojies ar "Maxima " par elektroauto uzlādes staciju izbūvi Latvijā un Igaunijā, paplašinot sadarbību, kas līdz šim jau bija veiksmīgi uzsākta Lietuvā. Visās trīs Baltijas valstīs pie "Maxima" veikaliem būs izvietoti "Ignitis ON" uzlādes punkti, kas ļaus uzlādēt līdz pat 300 elektroauto vienlaikus.

Lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc ātras uzlādes, visi uzlādes punkti Latvijā būs ar īpaši ātro līdzstrāvas (DC) jaudu no 200 kW līdz pat 400 kW. Šajās stacijās jaunākie un modernākie elektroauto modeļi akumulatora uzlādi no 20% līdz 80% sasniegs 15 – 20 minūšu laikā. Savukārt 12 uzlādes punkti nodrošinās lēno maiņstrāvas (AC) uzlādi ar jaudu līdz 22kW, kas ļauj elektroauto no pilnīgi tukšas līdz pilnai baterijai uzlādēt četru līdz piecu stundu laikā. Šie punkti būs piemēroti klientiem, kuri plāno pavadīt ilgāku laiku lielveikalā vai tā apkārtnē un vēlas uzlādēt elektroautomobili par zemākām enerģijas izmaksām.

Visā Latvijā šobrīd ir pieejami gandrīz 110 "Ignitis ON" uzlādes punkti, kas izvietoti Rīgā un reģionos. "Ignitis Group" trīs līdz piecu gadu laikā investēs vairāk nekā 115 miljonus eiro elektroauto ātrās uzlādes tīkla izveidē Baltijā, uzstādot vairāk nekā 2000 elektroauto uzlādes punktu, no kuriem apmēram puse jau ir izbūvēta. Uzņēmuma mērķis ir izveidot plašāko ātrās elektrouzlādes maģistrāli, kas savieno Baltijas valstis ar Polijas un Skandināvijas reģionu. Vairums no uzlādes punktiem būs lieljaudas uzlādes punkti ar jaudu, sākot no 150 kW.