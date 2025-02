Maska žestu Eiropā nepiedod – par 63% kritusies "Tesla" realizācija

Janvāra beigās britu izdevuma "Electrifying" veiktajā aptaujā tika noskaidrots, ka 59% vietējo elektromobiļu īpašnieku un to, kas plāno iegādāties elektromobili, Maska nesenās rīcības dēļ ir atturējušies no "Tesla" iegādes. Arī Zviedrijas patērētāju aptaujā tika noskaidrots, ka to patērētāju īpatsvars, kuri "Tesla" vērtē negatīvi, ir palielinājies no 47% līdz 63%, vēsta "Reuters". Turklāt arī to vietējo iedzīvotāju skaits, kuri pozitīvi vērtē šo zīmolu, ir samazinājies no 19% līdz 11%.