Automobili izvēlas arī emocionāli – spilgtākās BMW reklāmas

Automobilis nav tikai pārvietošanās līdzeklis no punkta A līdz punktam B. Neskaitot pārvietošanās funkciju, automobilis ir arī produkts, kuru saistām ne tikai ar praktiskām, bet arī emocionālām vērtībām, īpaši jau “premium” segmentā, kur stāstam par produktu un zīmolu var būt pat augstākā pievienotā vērtība nekā tā funkcionalitātei. Un to savas produkcijas reklāmās izmanto arī autoražotāji.

Jau šīs tūkstošgades sākumā pasaulē pazīstamais korporatīvās identitātes speciālists, brits Volijs Olinss, kurš cita starpā konsultēja arī lielākos autoražotājus, savā grāmatā “Par zīmolu” norādīja, ka reālā ikdienas konkurence starp “Audi”, BMW un “Mercedes-Benz” (kā arī citām auto markām) norit vienlīdz kā funkcionālā, tā emocionālā plaknē. Visu trīs minēto zīmolu auto ir labi, tie darbojas teicami, lai gan tiem ir diezgan atšķirīgs raksturs, un arī cenas atbilstošiem modeļiem ir apmēram vienādas. Praktisku argumentu, lai izvēlētos to vai citu zīmolu, nav pārāk daudz, kaut arī izjūtas, vadot katru no mašīnām, nedaudz atšķiras.

Tomēr arvien nozīmīgāks kļūst nevis tas, kā šie auto darbojas, bet gan tas, ko tie simbolizē. Zīmols tiek atzīts par indivīda identitātes turpinājumu. Līdz ar to indivīds, izvēloties automobili, papildu praktiskajiem apsvērumiem meklē arī atbildes uz jautājumiem, “kurš no šiem auto piešķir man to tēlu, kādu es vēlos” un “kurš liek, manā izpratnē, cilvēkiem mani redzēt tādu, kāds es vēlos izskatīties”.