'BMW X6' pat invalīdu stāvvietā novieto šķērseniski

10. jūlijā aculiecinieks tirdzniecības centrā "Akorpole", Rīgā, stāvvietā pamanījis kādu nekorekti novietotu "BMW X6" automobili. Pat invalīdu stāvvietā, kur starp automobiļiem paredzēts gana daudz brīvas vietas, lepnais apvidnieks bija novietots šķērseniski.

"Delfi" aculiecinieka fotogrāfijā gan nav redzams, vai aiz "BMW X6" priekšējā vējstikla ir novietota CSDD izsniegta invalīdu stāvvietas karte, tomēr neatkarīgi no tā šis apvidnieks ir novietots nekorekti – ja kāds invalīds savu auto novietos pa labi no šī "X6", tad viņam var arī nepietikt vietas, lai izkāptu no sava transportlīdzekļa.

Atgādinām, ka šķērseniski novietoti glauni auto lielveikalu stāvvietās nav nekāds retums. Šādu praksi piekopjošie taisnojas, ka tā novieto, lai neviens nevarētu pārāk tuvu blakus novietot savu spēkratu un ar durvīm nevarētu trāpīt pa šķērseniski novietoto auto.