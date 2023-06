Foto: 29 automašīnu sadursme uz Jūrmalas šosejas 1996. gadā

Mūsdienās katram kabatā ir viedtālrunis, kas acumirklī ļauj nofotografēt vai nofilmēt kādu zīmīgu notikumu. Tomēr pirms vairākiem gadiem iemūžināt kādu notikumu vai negadījumu bija iespēja, ja līdzi ir atsevišķs fotoaparāts. Šajās dienās kāds soctīkla lietotājs padalījies ar nu jau gandrīz 30 gadus vecām fotogrāfijām, kurās iemūžināta milzīga auto avārija uz Jūrmalas šosejas.

Dramatiskie notikumi risinājās 1996. gada 19. augusta rītā ap pulksten 8 – Jūrmalas šoseju klāja bieza migla, kad kāds autovadītājs nolēma pie pašas kūrortpilsētas robežas, braucot no Rīgas, piestāt ceļa malā un noslaucīt priekšējo vējstiklu. Tomēr šāds miglā nepamanāms šķērslis radīja sadursmju lavīnu, kas kļuva par vērienīgāko ceļu satiksmes negadījumu 90. gados.

Kā laikrakstam "Diena" toreiz stāstījuši aculiecinieki, no sākuma ceļa malā stāvošajā automobilī ietriecās divi kravas automobiļi, bet tālāk jau katrs nākamais aiz tiem braucošais automobilis triecies jau avarējušos spēkratos. Kā laikrakstam pastāstījis viens no cietušajiem VAZ vadītājiem, migla bijusi tik bieza, ka redzamība bijusi vien pāris metri, tādēļ pats braucis vien ar 40 km/h ātrumu, bet tas nelīdzēja izvairīties no sadursmes.



Par laimi, šajā negadījumā bojāgājušo nebija, savukārt diviem cilvēkiem tika sniegta medicīniskā palīdzība.

Atgādinām, ka 1996. gadā sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana (OCTA) vēl nebija, tā Latvijā tika ieviesta vien gadu vēlāk.

Negadījums ar vēl lielāku automašīnu skaitu uz Jūrmalas šosejas iepriekš bija noticis 1981. gadā.