Foto: Aculiecinieks policijai ziņo par uz ietvēm novietotiem auto

Šī ir jau piektā reportāža no kāda rīdzinieka, kurš ikdienas gaitās fotografē apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpējus un ziņo par tiem Rīgas pašvaldības policijai. Šoreiz aculiecinieks pievērsies tiem transportlīdzekļiem, kā autovadītāji savus spēkratus novietojuši uz ietvēm vai uz veloceliņiem.

Kā novēroju, Rīgā parkošanās uz ietves un veloceliņiem ir ierasta lieta! Nevienu neinteresē, ka tas traucē gājēju kustību, it īpaši invalīdiem ratiņkrēslos vai māmiņām ar bērnu ratiņiem," raksta policijai ziņojošais aculiecinieks.

"Tā vietā, lai novietotu auto atļautā stāvvietā, autovadītāji izvēlas braukšanu uz ietves. Parasti tie ir preču piegādātāji, kuri nevēlas izmantot speciālus ratiņus preču pārvadāšanai, bet tā vietā, lai preces nenēsātu, piebrauc tuvāk durvīm un nobloķē ietvi, traucējot gājējiem. Preču piegādātājiem Rīgā ir noteikti laiki, kuros tie var piegādāt preces un novietot automašīnu uz brauktuves aizliedzošas ceļa zīmju darbības zonā," novērojis fotogrāfiju autors.

"Aicinu visus, kuri redz kādu automašīnu novietotu uz ietves, nofotogrāfēt un rakstīt iesniegumu, izmantojot latvija.lv sadaļā iesniegums, iestādei izvēloties Rīgas pašvaldības policiju, tādejādi vainīgais no soda neizspruks, jo, izmantojot Rīgas pašvaldības policijas mobilo aplikāciju, policija ieradīsies notikuma vietā, bet pārkāpējs jau būs aizbraucis, jo parasti visi šie braucēji pa ietvēm auto novieto uz neilgu laiku un izsprūk no soda. Iesnieguma iesniegšana, izmantojot latvija.lv portālu, prasa aptuveni piecas minūtes laika. No pieredzes varu teikt, ja sagatavo iesnieguma paraugu, tad tas process iet ļoti raiti. Pamācību, kā iesniegt iesniegumus, var atrast, klikšķinot šeit."

