Foto: Arī Āgenskalnā braukšanas joslu atvēl plastmasas stabiņiem

Naktī no trešdienas uz ceturtdienu, 17. jūnijā, šobrīd ceļu satiksmes organizācijā populārie plastmasas stabiņi sasnieguši arī Āgenskalnu – pēc Altonovas ielas dzelzceļa pārvada, kas ved uz Ojāra Vācieša ielu, viena no braukšanas joslām ir likvidēta un tās vietā uzstādīti plastmasas mieti.

Līdz šim pēc šī dzelzceļa pārvada bija divas joslas uz Ojāra Vācieša ielu – viena, no kuras varēja nogriezties pa kreisi, piemēram, braukšanai uz Stradiņa slimnīcu, otra, lai nogrieztos pa labi, tādējādi paātrinot plūsmu, kas citkārt veido garu sastrēgumu uz pirms 100 gadiem būvētā šaurā pārvada.

Tagad Rīgas domes Satiksmes departaments pēc kādas Āgenskala apkaimes biedrības lūguma veicis satiksmes organizācijas izmaiņas, katrā virzienā pie Ojāra Vācieša ielas krustojuma atstājot pa vienai joslai un ierīkojot gājēju pāreju.

"Aptaujātie autobraucēji bija sašutuši par ceļu apsaimniekotāju "šedevru". It īpaši šo labirintu ir grūti izbraukt satiksmes autobusiem un kravas transportam ar piekabi. Zīmīgi, ka bedres, kuras ir uz pārvada braucamās daļas, palika neskartas, jo to remontam laikam naudas vairs nav," raksta aculiecinieks Kaspars. "Tas, ka ziemā sniega šķūrētājs nevarēs te izbraukt, par to neviens laikam nedomā. Tā kā tiem, kuri Rīgas centru dodas no Bieriņiem vai Mārupes, būs jārēķinās ar lielāku ceļā pavadīto laiku."