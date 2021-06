Foto: Ballīte bez pandēmijas – naktī stāvlaukums Piņķos pilns automašīnu un cilvēku

Naktī no piektdienas uz sestdienu, 11. jūnijā, Piņķos, stāvlaukumā pie apģērbu tirdzniecības ciemata "Via Jurmala Outlet Village" aculiecinieks Dainis novērojis nesankcionētu automobiļu masveida pulcēšanos "it kā pandēmija būtu beigusies".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā portālam "Delfi" raksta aculiecinieks, "tika pārkāpti visi iespējsmie Ministru kabienta noteikumi un likuma prasības. Tā vien liekas, ka sabiedrībai pilnīgi vienalga par likumiem un noteikumiem. Cik dumjiem ir jābut, lai sarīkotu šādu masveida nesankcionētu pasākumu, katra otrā vieglā automašīna bija pilna ar cilvēkiem pa pieciem sešiem pasažieriem – līdz ar to vienkopus vairākas mājsaimniecības, tātad atklāta likumu ignorēšana! Diemžēl dzīvojam valstī, kurā jauniešiem likumi ir pilnīgi vienaldzīgi, un tā ir mūsu jaunā paaudze!"

Jāatzīmē, ka kādreiz brīvdienu vakaros un naktīs automobiļu entuziasti pulcējās Rumbulas lidlaukā. Tomēr tieši pirms gada, kad Saeimas deputāts Sandis Riekstiņš (JKP) izgaismoja "tumsas aizsegā" notiekošās jauno automobilistu ēverģēlības, policija vairs tiem vairs neļāva pulcēties Rumbulas lidlaukā un tika uzstādīta zīme "iebraukt aizliegts". Tomēr tas nav mazinājis "nakts vizināšanās" gribētāju apetīti, tādēļ dažādās domubiedru grupās soctīklos pēdējā brīdi tiek izsludinātas kādas citas pulcēšanās vietas, piemēram, kā šajā gadījumā stāvlaukums Piņķos.