Foto: Bērzciemā BMW lielā ātrumā ietriecas kokā un pazaudē motoru

Svētdien, 21. jūnijā, agri no rīta Bērzciemā kāds vīrietis nenovaldīja lielā ātrumā braucošu BMW, ietriecās kokā un pēc tam ceļu norobežojošajā barjerā. Autovadītājs spēja paša spēkiem izrausties no sadauzītā spēkrata un atgulties krūmos, kur viņu atrada mediķi un nogādāja slimnīcā.

Kā redzams fotogrāfijās, BMW sedanam trieciena rezultātā nolūza priekšējie riteņi un izlidoja motors. Automašīnas detaļas bija izmētātas aptuveni 80 metru rādiusā, raksta fotogrāfiju autors Madis.

Autovadītājam izdevās paša spēkiem izlīst no sadauzītā automobiļa, aizstreipuļot uz meža pusi un apgulties krūmos. "Lūdza palīdzību tikt no krūmiem ārā, jo neganti kožot skudras," raksta aculiecinieks Madis, kurš norāda, ka autovadītājs bijis acīmredzamā reibumā.

Kad uz notikuma vietu ieradusies policija, vīrietis no sākuma apgalvojis, ka nav bijis pie šī BMW stūres, bet vēlāk, kad tika ievietots neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzeklī, lūdza, lai no BMW automobiļa atnes "viņa jauno "iPhone" telefonu, ko par labu darbu tikko saņēmis dāvanā no priekšniecības", norāda aculiecinieks.

Kā portālam "Delfi" norādīja Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska, 21. jūnijā pulksten 8.10 tika saņemta informācija par negadījumu Engures novada, Engures pagasta Bērzciemā, kur kāds vīrietis, vadot BMW markas automašīnu, bija iebraucis kokā.

"Minētais vīrietis negadījumā cieta un tika nogādāts ārstniecības iestādē. Izmeklēšanas laikā tiks skaidroti negadījuma apstākļi un iemesli," skaidroja policijā.