Foto: BMW avārija Daugavgrīvas ielā, kur bojā gāja 24 gadīgs autovadītājs

Sestdien, 17. oktobrī, medijus pāršalca ziņa, ka naktī no piektdienas uz sestdienu Rīgā, Daugavgrīvas ielā, BMW autovadītājs neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu, kā rezultātā automašīna apgāzās un aizdegās. 24 gadus vecais autovadītājs no gūtajām traumām gāja bojā. Aculiecinieks Artūrs atsūtījis fotogrāfijas no negadījuma vietas, kad glābšanas dienesti jau bija pabeiguši savu darbu.

Kā redzams fotogrāfijās, avarējušais BMW ir 3. sērijas sedans (E46 – rūpnīcas indekss), kas tika ražots no 1998. līdz 2006. gadam. Tāpat redzams, ka automobilim ir nodarīti pamatīgi bojājumi, kā arī ir nogāzts un vairākās daļās salauzts betona apgaismes stabs. Visticamāk, automobilis kūleņojis un beigās ietriecies stabā.

Policijā turpinās izmeklēšana un tiek skaidroti precīzi notikušā apstākļi.