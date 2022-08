Foto: BMW no policijas Rīgā bēdzis ar 222 km/h; avarējot cietuši četri cilvēki

Aizvadītajā nedēļas nogalē kāds "BMW 330d" vadītājs Rīgā nepakļāvās policijas prasībām apstāties, uzsāka bēgšanu pār Salu tiltu ar ātrumu līdz 222 km/h un Pārdaugavas pusē avarēja, taranējot vides reklāmas konstrukciju – brīnumainā kārtā visi četri braucēji izdzīvoja.

Valsts policija Rīgas centra krastmalā naktī no sestdienas uz svētdienu nolēma pārbaudei apturēt "BMW 330d" vadītāju, kurš pēc tam izrādījās alkohola reibumā. Tomēr BMW vadītājs nepakļāvās policijas prasībām apstāties, tādēļ no galvaspilsētas centra puses uzsāka bēgšanu pār Salu tiltu. Kā norāda policija, bēgšanas laikā BMW sasniedza līdz pat 222 km/h ātrumu vietā, kur atļauts braukt ar 70 km/h.

Pēc Salu tilta, Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā ar Vienības gatvi, BMW vadītājs nenovaldīja savu spēkratu un pie veikala "Motofavorīts" nobrauca no ceļa un no ietves apmales burtiski lidoja tā, ka ar automobiļa jumtu taranēja "Motofavorīts" vides reklāmas stendu, kā konstrukcija ir aptuveni divu metru augstumā no zemes. Pēc tam BMW ietriecās kokā.



Rezultātā BMW automobilim tika pamatīgi deformēts jumts, un brīnumainā kārtā BMW sēdošie četri cilvēki izdzīvoja. Medicīniskā palīdzība bija nepieciešama visiem četriem, tādēļ tika nogādāti slimnīcā. Viena no cietušajām personām guvusi nopietnu politraumu – stāvoklis ir vidēji smags, atklāj Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.

2001. gadā dzimušais BMW vadītājs izrādījās vienas promiles alkohola reibumā un bez autovadītāja tiesībām. Kā precizē "Sadursme.lv", divas no cietušajām personām bija jaunas meitenes.