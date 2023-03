Foto: Pasažieru vilciens Zasulaukā taranējis automobili

Piektdienas rītā, 3. martā, Rīgā pie dzelzceļa pieturas "Depo" Zasulaukā notikusi pasažieru vilciena un vieglā automobiļa sadursme.

Satiksmes negadījumā iesaistīts vilciens, kas no pulksten 9.43 bijis ceļā no Tukuma uz Rīgu, kurā tam bija jāierodas 10.59. Avārijas dēļ vilciens ierašanos galapunktā kavējis vairāk nekā par stundu, informē AS "Pasažieru vilciens". Savukārt par pusstundu kavējuši vilcieni Rīga–Skulte un arī pēc saraksta nākamais vilciens no Tukuma uz Rīgu.

Aculiecinieki norāda, ka "Škoda" automobili vadījis vīrietis. Negadījumā cietušo nav, informē Valsts policija. Arī fotogrāfijās redzams, ka automašīnu sadursmē ar vilcienu skārusi tikai pati priekšdaļa.