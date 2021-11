Foto: Pie Tīnūžiem 'Audi' pārlidojis grāvi un mežā nogāzis vairākus kokus

Svētdien no rīta, 14. novembrī, kāds "Audi A6" vadītājs, visticamāk, traucoties lielā ātrumā, nobrauca no P10 autoceļa, netālu no Tīnūžiem, pārlidoja pāri grāvim un ielidoja mežā, nopļaujot vairākus kokus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Valsts policija (VP) izsaukumu uz negadījuma vietu saņēma pulksten 10.43, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Krista Andersone. Avārija notika P10 autoceļa 27. kilometrā – aptuveni četrus kilometrus pirms Tīnūžiem.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji informēja, ka negadījumā cietušas divas personas, noskaidroja aģentūra LETA. Viena no cietušajām personām atteikusies no piedāvātās palīdzības, savukārt otra nogādāta slimnīcā turpmāku izmeklējumu veikšanai, tomēr arī šajā gadījumā – gūtās traumas nav dzīvību apdraudošas.

Kā redzams aculiecinieku fotogrāfijās un video, "Audi A6" acīmredzami traucies milzīgā ātrumā, līkumā tas nobraucis uz ceļa labās apmales, saslīdējis, pārbraucis ceļu uz kreiso pusi un milzīgā braukšanas ātruma dēļ pārlidojis grāvi. Pēc grāvja bija mežs, kurā "Audi" nogāzis vairākus kokus.



Pārbaudot šī "Audi A6" valsts reģistrācijas numurzīmi CSDD publiskajā datubāzē, redzams, ka automobilis Latvijā nonācis tikai pirms diviem mēnešiem un ar mocībām tehnisko apskati izgājis tikai ar trešo reizi ar aizrādījumiem par balstiekārtu un bremžu pārvada cauruļu bojājumu. Neskatoties uz sportiskās modifikācijas "S6" emblēmu, patiesībā konkrētais "Audi" ir aprīkots ar 224 zirgspēku jaudīgu trīslitru dīzeļdzinēju.

Brīdinām, ka video dzirdama nenormēta leksika: