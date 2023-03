Foto: Skanstes ielā apgāzies kravas auto ar konteineru

Trešdienas rītā, 29. martā, ap pulksten 10.39 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Duntes ielu Rīgā, kur uz ceļa braucamās daļas bija apgāzusies "Volvo" kravas automašīna ar konteineri. Šobrīd ap negadījuma vietu izveidojies pamatīgs satiksmes sastrēgums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoferis no transportlīdzekļa izkļuva pats saviem spēkiem. Līdz ar to ceļu satiksmes negadījumā nav cietušu personu – NMPD mediķu brigāde cietušajam nekonstatēja nopietnas traumas un cietušais atteicās no hospitalizācijas.

Pēc Valsts policijas (VP) rīcībā esošās sākotnējās informācijas kravas automašīna apgāzās, jo bija sasvērusies tajā esošā krava.

VUGD glābēji atvienoja automašīnas akumulatora spailes un ar absorbentu savāc no degvielas bākas noplūstošo degvielu.

Darbs notikuma vietā turpinās. Kā redzams sociālajā navigācijas lietotnē "Waze", ap negadījuma vietu šobrīd izveidojies pamatīgs sastrēgums gan Duntes, gan Skanstes ielā.

VP skaidro precīzus negadījuma apstākļus.