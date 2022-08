Foto: Spontānais un naksnīgais auto entuziastu saiets 'Sāga' stāvlaukumā

Piektdienas vēlā vakarā, 19. augustā, tirdzniecības centra "Sāga" stāvlaukumā, Rīgā, norisinājās "Need More Sound" komūnas auto un moto entuzaistu naksnīgais saiets. Šī kopiena savus pasākumus izziņo pēdējā brīdī "Instagram" soctīklā, lai policija nevarētu laicīgi sagatavoties.

Uz šo pasākumu pamatā ierodas jaunieši ar motorolleriem, motocikliem un automobiļiem. Ņemot vērā, ka pasākumam nav centralizētas organizētības, katrs izklaidējas kā māk – kāds rībina savu auto sistēmu, kāds rūcina sava spēkrata motoru, bet vēl cits rāda trikus. Nereti tas noved arī pie negadījumiem – arī šajā pasākumā motorollers "rāva ratā" un ietriecās jauniešos, kuri vizinājās iepirkumu ratiņos.

"Need More Sound" pasākumi parasti notiek lielāko veikalu stāvlaukumos, piemēram, "Riga Plaza", "Via Jurmala" u.c., tostarp pandēmijas mājsēdes laikā.

Līdz šim tamlīdzīgus pasākumus rīkoja "CC Nation", tomēr pēdējo trīs gadu laikā šī organizācija "legalizējās" un rīko maksas pasākumus sporta kompleksā "333". Savukārt haotiskos auto entuziastu pasākumu turpināšanu pārņēmis iepriekšminētais "Need More Sound".