'Kājas paglāba stingrie zābaki' – sporta 'Mitsubishi' vadītājs stāsta par svētdienas avāriju

Svētdien, 1. maijā, Ropažu novadā uz Juglas papīrfabrikas autoceļa notika "Mitsubishi" un "Volvo" automobiļa frontālā sadursme, kā fotogrāfijas pāršalca ne tikai soctīklus, bet arī medijus. Ņemot vērā, ka sporta "Mitsubishi Lancer Evolution VI" ir rets spēkrats Latvijas autoparkā, auto entuziasti jau no fotogrāfijām saprata, ka tā ir Auto asociācijas prezidenta Andra Kulberga automašīna. Dažas dienas pēc avārijas viņš no slimnīcas padalījies atmiņās no šīs avārijas.

Kā norāda Kulbergs, sadursme notika, jo "Volvo V70" autovadītāja iebrauca pretējā joslā. Pagaidām gan nav zināms, kādu iemeslu dēļ – vai aizskatījās viedtālruni, vai aizrunājās ar pasažieriem (tādu "Volvo" bija četri, no kuriem divi bija ar drošības jostu nepiesprādzēti bērni). Pēc avārijas gan sieviete liecības esot mainījusi, it kā uz ceļa bija izskrējis meža zvērs. Tomēr arī aculiecinieki apgalvo, ka nekādu meža zvēru tobrīd uz ceļa nav redzējuši.

Sadursme notika pēkšņi – Kulbergs ar "Mitsubishi" brauca aiz citiem spēkratiem, kuri pēkšņi sāka strauji bremzēt un raut pa labi uz ceļa malu. Ja priekšā braucošajiem izdevās izvairīties no pretī braucošā "Volvo", tad Kulbergs to pamanīja pēdējā brīdī, kad vairs jau nebija kur likties.



Frontālā sadursme starp "Mitsubishi" un "Volvo" notika ar nelielu virsbūvju pārklāšanos – lielāko triecienu uzņēma japāņu automobiļa priekšējais kreisais stūris. Ņemot vērā, ka automobilis būtībā ir 90. gadu konstrukcijas, tolaik virsbūves pasīvā drošība vēl nebija pielāgota spēcīga, bet neliela virsbūves pārklājuma trieciena vienmērīgākai absorbēšanai pa pārējiem virsbūves elementiem, ko autoražotāji konstrukcijā sāka ieviest līdz ar 21. gadsimtu.

Ja pēc sadursmes "Volvo" autovadītāja un pasažieri no sava automobiļa spēja izkļūt pašu spēkiem, Kulbergs palika iesprostots savā "Mitsubishi", jo kājas bija burtiski iespiestas salona priekšējā panelī. Pret kāju bija atspiedusies arī aizdedzes atslēga, tādēļ paša spēkiem "Mitsubishi" motoru noslāpēt vadītājam neizdevās. Kulbergs pateicas tūlīt klāt pienākušajiem citiem autobraucējiem, kuri palīdzēja atvienot automobiļa akumulatoru, kas ne tikai noslāpēja dzinēju, bet arī novērsa potenciālu automobiļa aizdegšanās risku.

Avārijas rezultātā Kulbergam ir traumētas abas kājas, gūti lūzumi, tomēr gan viņš pats atzīmē, gan arī ķirurgs viņam atzinis, ka no "rasola" kājas paglāba specializētie "Caterpillar" zābaki, kuri avārijā iesprūda starp grīdu un priekšējo paneli, ar biezo un stingro zoli pasargājot pēdas.

Kulbergs īpaši pateicas visiem autobraucējiem, kuri negadījuma vietā steidza palīdzēt, gan neatliekamo palīdzības dienestu darbiniekiem, kuri ieradās operatīvi un strādāja profesionāli, gan arī slimnīcas medicīniskajam personālām. Savukārt avārijā iesaistītā "Volvo" autovadītāja nedz klāt pienākusi, nedz arī interesējusies par viņa stāvokli, rezumē Kulbergs.

Jau vēstījām, ka policija aicina atsaukties negadījuma aculieciniekus, zvanot pa tālruņiem 67219837, 26653635 vai 110.

Nokļūstot šausminošajā avārijā, kopš kuras man noteikti turpmāk būs paniskas bailes no VOLVO V70 uz ielām, kas brauc pretējā joslā un taranē pretīmbraucošos auto Bet aiz visa šausminošā vēlējos izteikt savus novērojumus ⏬️ pic.twitter.com/2FOI1Ao5UY — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022

Sieviete kas brauca arī aiz Volvo piedāvāja pirmo palīdzību kā mediķe. Tad puiši no busiņa ar ripzāģi mēģināja atlauzt durvis un izgriezt sēdekli, kas nesanāca, jo biju iesprostots pārāk pamatīgi 30-40min ar kājām panelī līdz pusei ⏬️ — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022

Kā ķirurgs teica, mani izglāba CAT biezie zābaki, kuri iesprūda starp grīdu un paneli, bet saglāba no rosola manas kājas. Pateicoties tiem, man bojājumu ir stipri mazāk! nez kas būtu botās ⏬️ pic.twitter.com/IDPxSqGIa6 — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022

Ātro ekipāža visu paskaidroja, iekapsulēja pārlauzto kāju, kas karājās zābakā, piefiksēja datus un steidzami nogādāja reanimācijā⏬️ pic.twitter.com/Lp5PRC83n5 — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022

Medpersonāls augstākā līmenī, izpalīdzīgs, iejūtīgs un draudzīgs. Esmu pārsteigts cik augstu ir kāpis līmenis. Zinot, kas personālam ir jāpiedzīvo ar 80% no pacientiem dzērājiem, narkomāniem un vienkārši kretīniem, tad novērtēju viņu darbu uz 10 ballēm ⏬️ — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022