Limbažos traktors ar izlaistu laistīšanas iekārtu nonesis mikroautobusa jumtu

28. decembrī, ap pieciem pēcpusdienā, uz ceļa Limbaži - Dūči, aptuveni sešus kilometrus no Limbažiem, notika ceļu satiksmes negadījums, kurā "Volkswagen Crafter" mikroautobuss cieta no pretī braucošā traktora, kam bija atvērta laistīšanas iekārta, kā rezultātā mikroautobusam tika norauts jumts, un autovadītājs brīnumainā kārtā izvairījās no nopietnām traumām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Traktoram, pārvietojoties pa koplietošanas ceļu, laistīšanas iekārtai jābūt aizvērtai, nevis jākarājas pār blakus esošajām braukšanas joslām. Pat ja šī iekārta ir atvērta, vieglās automašīnas var zem tās pabraukt, tomēr mikroautobuss ir ievērojami augstāks par vieglajiem pasažieru auto.

Kā norāda autovadītājs, tumšajā laikā šo traktora atvērto iekārtu nebija iespējams pamanīt – tikai pāris sekundes pirms sadursmes, kad izvairīšanās vairs nebija iespējama.

Vainīgā transportlīdzekļa vadītājs un uzņēmums, kura rīcībā ir šī tehnika, tagad cenšas noliegt savu vaidu, aizbildinoties, ka nav zinājuši, ka laistāmā iekārta nav bijusi pielocīta. Cietušā mikroautobusa pārstāvji lūdz atsaukties aculieciniekus, kuru rīcībā varētu būt videoreģistratora ieraksts, ka todien šajā ceļa posmā traktors braucis ar atvērtu laistīšanas iekārtu.