Pērnā gada novembrī diezgan lielu ažiotāžu izraisīja kāda auto žurnālista mēģinājums ar elektroauto aizbraukt no Rīgas uz Liepāju. No visa tā diemžēl čiks vien sanāca – auto nespēja nobraukt ražotāja solīto attālumu, un ātrās uzlādes stacijā auto uzlāde izvērtās pagalam neveiksmīga. Pēc ilgiem pūliņiem žurnālists padevās, tā arī netiekot pat pusceļā. Rezultātā viņa izdarītie secinājumi – elektroauto ir foršs pilsētai, bet garākiem braucieniem vai arī kā vienīgais transportlīdzeklis ģimenei galīgi nav piemērots. Tas derot tikai hipsteriem, kas var nesteidzīgi malkot "late", gaidot, kamēr elektroauto lādējas. Manuprāt, šādi secinājumi ir diezgan tendenciozi, ne tuvu neatbilst patiesībai un sabiedrībai rada kļūdainu priekšstatu par mūsu mobilitātes nākotni.

Latvijā 2019. gada sākumā bija reģistrēti ap 440 vieglie bezizmešu transportlīdzekļi, un rodas loģisks jautājums – vai tiešām tie pārvietojas tikai pa pilsētu un neuzdrošinās doties garākos pārbraucienos? Vai tiešām veikt garāku ceļojumu ar elektroauto ir tik neērti un problemātiski?

Lai gūtu labāku priekšstatu, izvēlējos auto, kas būtu līdzīgs žurnālista izmēģinātajam. Veiksmīgas sakritības rezultātā braucienam tiku pie "Skandi Motors" piedāvātā "Hyundai Ioniq electric" testa automobiļa. Ja godīgi, tas pēc tehniskās specifikācijas ir pat pieticīgāks par iepriekšējā mēģinājumā izmantoto "Volkswagen E-Golf":

Uzreiz jāsaka, ka ražotāja norādītais paredzamais nobraucamais attālums ar vienu uzlādi, tāpat kā degvielas patēriņš "fosīlajiem" auto, ir dots, vadoties pēc mērījumiem rūpnīcas testu laikā, un realitātē šie lielumi vienmēr ir sliktāki. Akumulatora spēju uzkrāt lādiņu ietekmē arī ziemas temperatūra un vairāk enerģijas ir nepieciešams auto apsildei un vilkmei. Iekšdedzes auto taču arī ziemā patērē vairāk degvielas. Loģiski, vai ne?

Šis nebūs konkrēta auto apskats, drīzāk stāsts no dzīves, un konkrētā auto vietā varētu būt jebkurš cits elektromobilis. Vienīgi atšķirtos uzlāžu biežums un ilgums. Plāns gaužām vienkāršs – doties mazā nedēļas nogales ceļojumā uz Liepāju, sestdien turp, svētdien atpakaļ. Lai tests būtu pēc iespējas patiesāks, ceļojumu sākam no Liepājas puses tālākajā Rīgas daļā – Jaunciema pusē.

Auto pa nakti ir pilnībā uzlādēts no vienkāršas sienas elektroligzdas. Patīkami, ka auto ļauj to "priekšsildīt", tādejādi auto salons jau ir uzsilis un logi atkusuši pirms esam izbraukuši no mājām un neesam iztērējuši akumulatora lādiņu.

Vadoties pēc "GoogleMaps" datiem, līdz Liepājai jānobrauc 230 km. Auto borta dators prognozē, ka varēs nobraukt nevis tehniskajā specifikācijā norādītos 280 km, bet ap 200 km, un tas nozīmē, ka pa ceļam būs jāveic uzlāde. Ceļā uz Liepāju ir astoņas ātrās uzlādes stacijas, bet, rēķinot pēc attāluma, izskatās, ka uzlādi varētu veikt Bikstos vai Saldū.

Ir brīnišķīga ziemas diena, temperatūra ap 0 grādu, un mēs dodamies ceļā. Braucot cauri Rīgai, var izbaudīt elektroauto dinamiku – to jau no pirmajiem metriem nodrošina elektromotora griezes moments. Tālāk pa šoseju braucam, iekļaujoties kopējā auto plūsmā, te lieliski noder adaptīvā kruīza kontrole.

Nobraukuši 100 km, mēs tuvojamies Bikstu uzlādes stacijai. Auto baterijai vēl ir palikusi 34% rezerve, ar ko vajadzētu pietikt 57 km. Nākamā uzlādes stacija ir Saldū – 33 km attālumā. Elektroauto uzlādes ātrums ir lielāks, kad baterija ir tukšāka, tāpēc nolemjam uzlādi veikt Saldū.

2018. gads ir iegājis Latvijas elektroauto mobilitātes vēsturē, jo ap Jāņu laiku tika aktivizēta elektroauto uzlādes infrastruktūras izveides projekta ("E-mobi" tīkls) 1. kārta. Pašlaik tajā ir 72 ātrās uzlādes stacijas, ko apkalpo Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Tās atrodas Rīgā un uz valsts galvenajiem autoceļiem 35 – 40 km attālumā viena no otras, tādējādi nodrošinot bezizmešu mobilitāti visā Latvijā.

Elektroauto modeļiem ar mazāku akumulatoru vēl ir grūtības apceļot visu Latviju. Piemēram, posmā Liepāja – Ventspils (118 km) nav uzlādes staciju, tāpēc 1. paaudzes elektroauto to veikt varētu būt grūti, taču to atrisinās projekta 2. kārta kurā paredzēts uzstādīt vēl 40 ātrās uzlādes stacijas. Kopumā plānots, ka līdz 2021. gadam Latvijā būs uzstādītas līdz 150 ātrās uzlādes stacijas.

Tā kā visas "E-Mobi" ātrās uzlādes stacijas ir vienotā tīklā, tās var aktivizēt ar īpašu pēcapmaksas "E-Mobi" kartiņu vai arī "E-Mobi" aplikāciju. Uzlādes stacijām ir trīs veidu kontaktdakšas jeb "štepseļi" – divi līdzstrāvas (DC, 50 kW) un viens maiņstrāvas (AC, 43 kW). Tos var atšķirt pēc formas un krāsas un sajaukt vietām ir teju neiespējami.

Patīkami, ka nav iespējams "ieliet nepareizo elektrību". Vienīgi jāatceras garākos pārbraucienos izmantot līdzstrāvas ātro uzlādi – tas nozīmē, ka uzlādes stacija pa tiešo lādē bateriju, apejot auto iebūvēto lādētāju. Tas būtiski samazina uzlādei nepieciešamo laiku. Uzlādes maksa ir 0,15 EUR/minūtē, kas pirmajā brīdī šķiet liela, bet paskatīsimies, cik tad mums šis ceļojums izmaksās.

Saldus ātrās uzlādes staciju Saldus tirgus laukuma malā sasniedzam ar nobrauktiem 137 km un baterijas rezervi 12% (jeb 18 km). Līdz Liepājai vēl palikuši 100 km, līdz ar to mums pilna baterijas uzlāde nav nepieciešama. Pietiktu ar kādiem 85%. Pēc mūsu aplēsēm, tam vajadzētu prasīt kādas 35 minūtes. Autorizējamies uzlādes stacijā ar "E-mobi" kartiņu, izvēlamies saderīgu ātrās uzlādes "štepseli" CCS un pievienojam automašīnu. Šis process aizņem aptuveni 30 sekundes, un mūsu auto jau lādējas. Tā kā laiks ieturēt pusdienas, dodamies uz blakus esošo picēriju "Stender's pica".

Kaut arī picērijā uzturamies pēc iespējas īsāku laiku, atgriežoties pie auto, tas tieši beidz uzlādi, jo ir sasniegts maksimālais uzlādes līmenis (ir pagājušas precīzi 40 minūtes). Pēc uzlādes auto borta dators prognozē nobraucamo attālumu 195 km, taču mēs jau zinām, ka realitātē tie varētu būt 160 km. Laižam tālāk!

Atlikušo ceļa posmu pieveicam "vienā rāvienā" un jau krēslā ierodamies Liepājā. Nosacītajā "finišā" pie koncertzāles Lielais dzintars, borta dators uzrāda 73 km rezervi un baterijas uzlādi 40%. Kopumā no starta Rīgā veikti 236 km. Ja būtu tāda nepieciešamība, varētu auto uzlādēt ātrās uzlādes stacijā pie Liepājas CSDD nodaļas. Atlikušajā vakara daļā ar auto apceļojam naksnīgo Liepāju un nakšņojam viesnīcā "Boutique Hotel Roze".

Kaut arī pirms brauciena bijām telefoniski noskaidrojuši, ka būs iespēja pa nakti uzlādēt auto, mums par lielu pārsteigumu izrādās, ka viesnīcas pagalmā pieejama 7,2 kW Type2 uzlādes stacija, kas vienlaicīgi spēj lādēt divus elektroauto. Ar šādu pieslēgumu mūsu auto nepieciešamas vien 4,5 stundas pilnīgai baterijas uzlādei. Uzstādām auto salona priekšapsildi uz plānoto izbraukšanas laiku un dodamies vakara gaitās.

Svētdienas rīts aust saulains un mierīgs. Plānotajā izbraukšanas laikā auto jau ir uzsilis un ar pilnībā uzlādētu bateriju. Dienu pavadām Liepājā – aplūkojam vecpilsētu, Karostu un Ziemeļu fortus. Kopumā Liepājā nobraucam 30 kilometrus un pirms došanās Rīgas virzienā borta dators rāda 85% atlikušo uzlādi un prognozē 160 nobraucamus kilometrus. Atpakaļceļā plānojam lieki nekur nekavēties ar mērķi ātrāk nonākt Rīgā. Navigācija rāda, ka līdz Bikstu uzlādes stacijai ir 125 km un to izvēlamies kā mūsu nākamo uzlādes punktu.

Pa ceļam laikapstākļi ir mainīgi – no saules līdz stipram sniegputenim. Skrundas apkārtnē ceļi ir stipri piesniguši un apledojuši. Tas ietekmē kā vidējo brauciena ātrumu, tā enerģijas patēriņu. Pēc stundas un 40 minūtēm esam pieveikuši 125 kilometrus un pie Bikstu uzlādes stacijas baterijas rezerve atlikusi 16 kilometriem.

Tā kā līdz Rīgai atlikuši 79 km, pilna baterijas uzlāde mums vairs nav nepieciešama un plānojam lādēties 25 minūtes. Darbības tās pašas – autorizējamies uzlādes stacijā, izmantojot "E-Mobi" kartiņu, izvēlamies atbilstošo "štepseli" un pievienojam automašīnu. Uzlādes laikā blakus esošajā kafejnīcā iedzeram kafiju.

Pēc gardas kafijas un kūkām esam atpakaļ pie auto – 26 minūtēs esam uzlādējuši 19,1 kWh enerģijas, kas mums dod 75% uzlādi un nobraucamo attālumu 146 km un tas ir vairāk kā nepieciešams, lai tiktu līdz Rīgai.

Savu ceļojumu noslēdzam pie iepirkšanās centra "Spice". Baterijas rezerve vēl palikusi 74 km un baterijas uzlādes līmenis 40%. No Bikstiem stundas laikā esam nobraukuši 79 kilometrus. Mājupceļa vidējais enerģijas patēriņš ir 15,2 kWh/100km, kas ir pat labāk kā ceļā uz Liepāju. Atpakaļ braucot ceļā pavadītais laiks – divas stundas un 44 minūtes; bet un uzlādes laiks – 26 minūtes. Arī braucot ar iekšdedzes dzinēja auto, visticamāk, būtu nepieciešama kāda apstāšanās, vai nu labierīcību apmeklējumam, degvielas uzpildei, vai kafijas iegādei.

Jāatzīmē, ka lielveikals "Spice" ir vienīgais, kurā ir uzstādīta elektroauto uzlādes stacija, kas veikala apmeklētājiem pieejama bez maksas. Ļoti ērti – kamēr iepērcies, tavs auto lādējas. Liels paldies viņiem par to!

Ceļojuma "degvielas" izmaksas:

Secinājumi:

Ar elektroauto nav problēmu veikt kā ikdienišķus īsos braucienus, tā arī tālus ceļojumus.

Komforts ir līdzvērtīgs vai augstāks par to, kā līdzīgas klases iekšdedzes dzinēja auto.

Auto uzlāde ceļojot nav problēma – to var ātri uzlādēt ātrās uzlādes stacijās, kā arī mājās vai galamērķī no jebkuras sienas rozetes. Piekritīsiet taču – elektrības rozešu pieejamība ir daudz plašāka kā degvielas uzpildes staciju.

Pārvietoties ar elektroauto ir daudz lētāk nekā iekšdedzes dzinēja auto, pat ja neņem vērā nodokļu atvieglojumus un bezmaksas autostāvvietas Rīgā, Jūrmalā un Liepājā.

Elektroauto var droši būt vienīgais pārvietošanās līdzeklis ģimenē, ja tas spēj ziemā nodrošināt virs 140 km autonomiju ar vienu uzlādi.

Ātro uzlāžu staciju tīkls vēl nav ideāls, un ir vietas, kur nokļūt ar pirmās paaudzes elektroauto ir problemātiski.

Ātro uzlāžu stacijās vienlaicīgi iespējams lādēt vienu auto, kas nozīmē, ka var nākties gaidīt rindā. Pašlaik gan rindas ir novērotas tikai Rīgā, kur ir lielākā elektroauto koncentrācija.

Pirms došanās ceļā maršrutā ir jāieplāno uzlādes vieta un tai nepieciešamais laiks.



Liels paldies "Skandi Motors" un personīgi Vilnim Debesniekam par nodrošināto auto – "Hyundai Ioniq electric", Delfi.lv un personīgi Raimondam Zandovskim, kā arī viesnīcai "Boutique Hotel Roze" Liepājā par iespēju nakts laikā uzlādēt auto.