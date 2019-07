Pakaļdzīšanās Ogrē: avarējušais policijas motocikls bijis bez tehniskās apskates

Vērienīgajā pakaļdzīšanās, kas pagājušajā trešdienā, 24. jūlijā, ilga no Rīgas līdz pat Ogrei, viens no iesaistītajiem valsts policijas transportlīdzekļiem bija bez derīgas tehniskās apskates. To šonedēļ pamanīja un publiskoja kāds "Facebook" lietotājs, vērojot fotogrāfijas un pārbaudot avarējušā policijas motocikla numurzīmi CSDD publiskajā datubāzē.

Kā redzams fotogrāfijās no 24. jūlija notikumiem Ogrē, avarējušajam policijas motociklam ir reģistrācijas numurzīme TC-5976. Pārbaudot šo numurzīmi CSDD publiskajā e-pakalpojumu datubāzē, redzams, ka "Suzuki DL1000" motociklam tehniskā apskate beidzās 22. jūlijā jeb divas dienas pirms pakaļdzīšanās un avarēšanas.

Valsts policijā portālam "Delfi" apstiprināja, ka policija patiešām konstatējusi, ka Ogrē avārijā iesaistītajam motociklam tajā brīdī nav bijusi spēkā esoša tehniskā apskate.

"Tas ir bezprecedenta gadījums, kas liecina, ka par Valsts policijas transportlīdzekļu atbilstību tehniskajām prasībām (tajā skaitā tehniskās apskates esamību) atbildīgā amatpersona šajā gadījumā rīkojusies neatbilstoši sev uzticētajiem pienākumiem un Valsts policijas iekšējiem noteikumiem par dienesta transportlīdzekļu ekspluatāciju," norādīja policijā.

Šai amatpersonai bija jāpārliecinās, ka transporta līdzeklim, ko izsniedz policistam, ir atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Noteikumi paredz, ka arī katram transporta līdzekļa vadītājam pirms transporta līdzekļa izmantošanas jāpārliecinās par tā tehnisko stāvokli.

Par konstatēto pārkāpumu sākta dienesta pārbaude.



Jau ziņots, ka 24. jūlijā no Maskavas ielas Rīgā līdz pat Ogrei policisti dzinās pakaļ "Audi" markas automašīnai. Pakaļdzīšanās laikā cieta divi Valsts policijas darbinieki un divi pašvaldības policijas darbinieki. Viens no cietušajiem Valsts policijas darbiniekiem, kurš pārvietojās ar motociklu, guvis smagas traumas un pārcietis divas operācijas.

1980. gadā dzimis "Audi" markas automašīnas vadītājs nepakļāvās ceļu policijas prasībai apturēt transportlīdzekli un turpināja kustību tādā manierē, kas bija bīstama un apdraudēja citus satiksmes dalībniekus. Pielietojot šaujamieroci, policistiem izdevies šoferi aizturēt Ogrē. Arī "Audi" vadītājs bija guvis traumas un nogādāts slimnīcā.

Pakaļdzīšanās laikā apskādētas arī vairākas automašīnas.