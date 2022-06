Pirms nedēļas, 21. jūnijā, notika traģisks ceļu satiksmes negadījums uz Vidzemes šosejas – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) operatīvais transportlīdzeklis jeb "ātrā palīdzība" sadūrās ar fūri, kā rezultātā gāja bojā viens no mediķiem, bet šoferis un otrs mediķis guva traumas. Internetā publiskots ieraksts no šosejas malā esošās teritorijas video novērošanas kameras, kas iemūžinājusi traģisko negadījumu.

Kā redzams video, kravas vilcējs uz šosejas samazina ātrumu, lai veiktu nogriešanās manevru pa kreisi, savukārt tobrīd šim kravas automobilim no aizmugures pa pretējo joslu strauji tuvojas NMPD transportlīdzeklis ar nolūku apdzīt. Kravas auto vadītājs jau bija kabīni pagriezis pa kreisi un, pamanījis tuvojošos operatīvo transportlīdzekli, ātri to atkal iztaisnoja, lai NMPD transportlīdzeklim būtu vieta blakus joslā. Tomēr NMPD transportlīdzekļa šoferis ietriecās kravas vilcēja piekabē, lai arī vismaz publicētajā video fragmentā nav redzams, ka tobrīd kāds būtu braucis pretī pa to pašu joslu.

Traģiskais negadījums noticis, NMPD brigādei transportējot uz slimnīcu Rīgā pacientu, kam bija nepieciešama neatliekamā palīdzība akūtas saslimšanas dēļ. Pacients avārijā necieta un ar citu brigādi operatīvi nogādāts slimnīcā.

Ceļu satiksmes negadījums notika Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā – A2 autoceļa 117. kilometrā.

"Kravas auto vadītājs acīmredzot laicīgi nepamanīja šo NMPD transportlīdzekli, kas, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, brauca ar zilajām mirgojošām bākugunīm," intervijā LTV komentēja Dimitrijs Kohanovs, Valsts policijas (VP) VRP Kārtības policijas biroja priekšnieks. "Šajā ceļa posmā nav trīs joslas, kur kreisajam pagriezienam būtu atvēlēta atsevišķa josla." VP vērsīsies pie "Latvijas Valsts ceļiem" ar aicinājumu uzlabot šo ceļa posmu.

Precīzi notikušā apstākļi tiks skaidroti izmeklēšanā.