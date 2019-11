Automehāniķis Juris publicējis kārtējo video ar viņa servisā atvesto auto. "Honda FR-V" jaunais īpašnieks bija iegādājies 10 gadus Latvijā brauktu spēkratu, bet nebija to pirms iegādes pārbaudījis servisā, tādēļ tagad šķirsies no "pamatīga tūkstoša", lai to savestu kārtībā.

Kā video demonstrē automehāniķis Juris, vizuāli no ārpuses 10 gadus vecā "Honda FR-V" izskatās ļoti labi – eksterjerā rūsas nav nedz uz sliekšņiem, ne riteņu arkām. Tomēr, noņemot riteņu arku paspārņus un bagāžas nodalījuma grīdas dekoratīvos elementus, atklājās, ka automobilis patiesībā ir pamatīgi izrūsējis.

Turklāt iepriekšējais spēkrata īpašnieks par baiso ainu noteikti bija zinājis, jo rūsas lielākajās koncentrācijas vietās bija "remontēts" pa lēto – aizmugurējā riteņa arkā sliekšņa gals bija aizsmērēts ar kādu smāķi, bet riteņu arkai no iekšpuses bija pieskrūvēts metāla gabals, kas pamatīgā slānī bija noziests ar špakteli un nokrāsots.

"Šai automašīnai viss būs pamatīgi jāmetina, lai vispār ar to vēl kādu brītiņu varētu braukt," rezumē automehāniķis Juris. "Ar šo vēlos teikt –, kad pērkat Latvijā brauktu auto, viennozīmīgi labāk iepriekš iebraukt servisā un apskatīties, kā tas viss izskatās arī no apakšas, lai pēc tam nesanāk pamatīgs "ielidojiens" uz naudu, kā tas ir šajā gadījumā."