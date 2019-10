Autobraucējs Juris video iemūžinājis haosu, kas valda uz Slāvu ielas rotācijas apļa, Rīgā, pie nobrauktuves uz Dienvidu tiltu. Šajā vietā jau tradicionāli ir izveidojies sastrēgums, kuru daudzi apbrauc pa otro joslu, bet dažs pat pamanās uz izbrauktuvi nogriezties no trešās joslas un izlūgties priekšroku no sastrēgumā gaidošajiem.

"Tad kā pareizi jāizbrauc no apļa? Jārauj iekšā izbrauktuvē no otrās vai labāk no trešās joslas?" ar ironiju retoriski vaicā video autors Juris.

Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem no rotācijas apļa jāizbrauc pa pirmo joslu, pārējiem transportlīdzekļiem, kas vēlas tur nogriezties no otrās vai trešās joslas jau laicīgi iekļaujoties pirmajā.