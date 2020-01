Apļveida krustojumā pie Ķesterciema, Engures novadā, kāds BMW autovadītājs nolēma savus varoņdarbus iemūžināt, uzstādot šim nolūkam videokameru. Paspējis nobraukt vien divus apļus sānslīdē pa apļveida krustojumu, "ballīti" iztraucēja Valsts policijas ekipāža, kura autovadītāju pieķēra, apturēja un sodīja par agresīvu braukšanu.

Kā redzams video, BMW 5. sērijas sedana (E39 – rūpnīcas indekss) autovadītājs savus trikus bija nolēmis filmēt tumsas aizsegā, kad satiksme ir samērā brīva no citiem transportlīdzekļiem. Neskatoties uz nomaļo nostūri, šajā maršrutā brauca Valsts policijas ekipāža, kura, pamanot BMW ēverģēlības un iebraucot apļveida krustojumā, ieslēdza bākugunis. BMW vadītājs sākotnēji tēloja, ka ir ierindas autobraucējs un izbrauca no apļveida krustojuma tā, it kā nekas nebūtu bijis. Tomēr policija viņam ar ieslēgtām bākugunīm sekoja.

Kā norāda video autors pie šī video komentāriem "Facebook" soctīklā, tad šis meistarstiķis viņam "maksājis" sešus soda punktus. Atgādinām, ka jau vairāk nekā gadu par agresīvu braukšanu tiek klasificēta arī apzināta sānslīdes radīšana, par ko transportlīdzekļa vadītājam tiek noteiks naudassods 70 līdz 280 eiro.