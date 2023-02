Piektdien, 10. februārī, ap pulksten 12.20 Rīgas centrā, Brīvības un Ģertrūdes ielas krustojumā "BMW X5" apvidus automobiļa vadītājs izraisījis sadursmi ar vēl četriem spēkratiem. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka BMW vadītājam, iespējams, bijušas veselības problēmas.

Brīvības un Ģertrūdes ielas krustojumā "BMW X5" sākotnēji sadūrās ar divām automašīnām – "Škoda" un "Volkswagen". Pēc tam tā pati BMW automašīna šajā pašā krustojumā taranēja vēl arī "Toyota" apvidus automobili un "Volvo".

Abās sadursmēs kopumā cieta četras personas – divas no automašīnas BMW, viena no "Toyota" un viena no "Škoda". Visas cietušās personas nogādātas medicīnas iestādē.

Šobrīd satiksme konkrētajā ceļa posmā var būt apgrūtināta.