Pirmdien, 6. jūlijā, Zvaigznāju gatvē, Rīgā, vērīgs autobraucējs pamanījis acīmredzamā reibumā esošu autovadītāju un ziņojis par to policijai. Pēc stundas dzērājšoferis ar savu auto atgriezies tajā pašā vietā, un arī tad, zvanot policijai, aculiecinieks saņēmis atteikumu.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja aculiecinieks Renārs, viņš Purvciema guļamrajona pagalmā ap pulksten 13 redzēja, kā acīmredzamā reibumā esošs vīrietis rosās ap mazo poļu "Fiat 126", bet nepieļāva, ka viņš ar to plāno braukt – automobili vairākkārt neesot sanācis iedarbināt, jo tas visu laiku slāpis nost.

Tā kā ar acīmredzami iereibušo kopā bijis vēl viens vīrietis, kurš izskatījies "adekvātāks", aculiecinieks pieļāvis, ka notiek auto apskate pirms pārdošanas vai tehniskās ķibeles meklēšana meistara klātbūtnē.

Liels bija aculiecinieka pārsteigums, ka beigās – pēc veiksmīgas "poļu fiata" iedarbināšanas – abi vīrieši uzsāka braukšanu, pie stūres esot acīmredzami iereibušajam. Renārs uzreiz zvanīja "112", kā dispečers savienoja ar ceļu policiju, kura informāciju uzklausījusi.

Ņemot vērā, ka aculieciniekam Renāram turpat savā auto bija jāgaida uz kādu cilvēku, tad viņš vēl vienu pārsteiguma momentu piedzīvoja, kad stundu vēlāk abi vīrieši ar "Fiat 126" atgriezušies tajā pašā vietā.

Aculiecinieks līdz tam pieļāva, ka tik zīmīgu auto policija pēc pirmā izsaukuma būs operatīvi atradusi un apturējusi, tādēļ izbrīnīts tūlīt atkal zvanīja "112" un pēc savienošanas ar ceļu policiju runājis jau uzstājīgāk, uz ko, pēc Renāra vārdiem, policija atbildējusi, ka "informāciju par dzērājšoferiem saņemam ik pēc 10 minūtēm, mums šim nav laika un tieciet galā paši".

Pēc šī neapmierinošā zvana policijai Renārs uzreiz sācis video filmēšanu, kurā redzams, kā no autovadītāja vietas izkāpj vīrietis ar nu jau sarūpētu pudeli, čipsu paku un bulciņām rokās. Dodoties prom no automobiļa, "Fiat" spēkrata vadītājam no rokām izkrita maisiņš ar bulciņām, kuras tas nejaudāja pacelt, tādēļ talkā nāca viņa "kompanjons". Šajā brīdī aculiecinieks pārtrauca filmēt video un devies ar dzērājšoferi veikt "pāraudzinoša rakstura sarunu".

Portāls "Delfi" pirmdien darba dienas beigās nosūtīja vaicājumu par šo situāciju Valsts policijas (VP) sabiedrisko attiecību nodaļai. Trešdien uz precizējumu, vai šis jautājums vēl tiek izskatīts, policija atbildēja, ka "šobrīd vēl skaidro informāciju par konkrētajiem zvaniem". Ceturtdien darba dienas beigās "Delfi" saņēma atbildi, ka "VP reģistrē informāciju, ko saņem no iedzīvotājiem, par iespējamiem likumpārkāpumiem. Un iespēju robežās reaģē uz izsaukumiem, ņemot vērā tā brīža ekipāžu noslogojumu un atrašanās vietu".